Européennes : certains Gilets jaunes ont rejoint des partis

Ce 27ème samedi de mobilisation marque les six mois du mouvement des Gilets jaunes. Le constat est là, le mouvement n'a pas réussi à se coordonner et à s'unir. Francis Lalanne par exemple est tête de liste de l'"Alliance jaune". Quant à Christophe Chalençon, il était un inconnu avant le 17 novembre 2018, avant de créer sa liste "Évolution Citoyenne". Certains manifestants ont décidé de rejoindre un parti politique. C'est notamment le cas de Benjamin Cauchy, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, Jean-François Barnaba, lui, figure sur les affiches aux côtés de Florian Philippot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.