Européennes : Jean-Luc Mélenchon prône "l’union dans la lutte, l’union politique"

Ségolène Royal a lancé une proposition de liste d’union pour la gauche. Une "aide formidable" selon le chef de file de La France Insoumise. "Nous sommes partisans d’une liste commune. Toutes les bases sont là pour le faire", affirme-t-il. Jean-Luc Mélenchon trouve d’ailleurs que l’ex-candidate à la présidentielle de 2007 fait preuve d’audace et de courage. Outre la désunion à gauche, il faut aussi rappeler que les Insoumis votent très souvent à l’opposé des Verts et du PS. Malgré cela, Mélenchon affirme avoir signé un programme commun avec ses partenaires et parle de toute une série de points fondamentaux. "Rassemblons-nous, c’est ce qui est attendu de nous. La raison veut que nous soyons unis, c’est notre but", plaide-t-il. Jean-Luc Mélenchon revient également sur la polémique qui a divisé la Nupes autour de l’invitation du rappeur Médine, mais aussi sur celle lancée par Emmanuel Macron aux partis politiques pour un dîner prévu mercredi prochain.