Européennes : zoom sur le mode d'emploi du scrutin

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes dès huit heures le 26 mai 2019. A la mairie d'Asnières-sur-Seine, les isoloirs et les urnes ont déjà été installés. Ce scrutin est assez particulier car le nombre de bulletins de vote est très élevé. Sur place, ils ont donc été obligés de doubler les tables. Maintenant, la question est de savoir comment le scrutin va se dérouler. Le mode d'emploi en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.