Eurovision 2021 : la France termine deuxième derrière l'Italie

Son souffle, son énergie, l'ont emmenée haut, très haut. Aux termes d'un suspense insoutenable, notre héroïne nationale Barbara Pravi termine finalement deuxième à l'Eurovision 2021. Un événement historique. La dernière fois que les Français s'étaient hissés aussi haut, s'était il y a 30 ans avec Amina Annabi. Cette année, 26 pays étaient en compétition. Un bon cru, festif et déjanté. La Lituanie était électro, l'Ukraine, totalement envoûtée. Mais c'est la Suisse et la France qui ont mené la danse. Le jury les plébiscite toute la soirée, avant que le vote du public ne donne finalement la victoire aux rockeurs italiens. Une victoire qui est pourtant ternie aujourd'hui par une image qui fait le tour des réseaux sociaux. On soupçonne Damiano David, le chanteur du groupe, de s'être drogué en direct. "Thomas a cassé un verre avec sa jambe. Je ne prends pas de drogue, arrêtez !", a répondu l'intéressé. L'Italie peut-elle être disqualifiée si les faits sont avérés ? Barbara Pravi peut-elle l'emporter et mettre fin à 40 ans de malédiction ?