Eurovision : le kitsch en chansons

Grande favorite, gagnante incontestée... la chanteuse suédoise Loreen remporte la 67ème cérémonie de l'Eurovision. Presque une habitude, elle l'a déjà gagné il y a onze ans. Pour le reste du spectacle, il y avait un peu de Freddie Mercury, de Boy George belge... et beaucoup de kitsch. Notamment un Moldave à cornes, un Allemand à plumes, et une chenille finlandaise fluo. Bien plus chic, l'apparition furtive de Kate Middleton au piano. Car oui, la cérémonie a eu lieu en Angleterre, à Liverpool. L'Ukraine, victorieuse l'an dernier, ne pouvait pas organiser un tel événement en pleine guerre. Mais son drapeau bleu et jaune a été omniprésent samedi soir, jusqu'aux robes des présentatrices. L'Eurovision est l'un des programmes télés les plus regardés au monde, 161 millions de téléspectateurs l'an dernier. Alors, la France a-t-elle brillé ? Et bien non. La Zarra termine 16ème. Déçue pendant la proclamation des résultats, elle a semblé faire un discret doigt d'honneur. Elle évoque un geste culturel, une vision très personnelle de l'élégance à la française. TF1 | Reportage Q. Fichet