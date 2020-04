Evacuation de malades : l'Île-de-France se prépare au pic épidémique

Tout le personnel soignant redoute le week-end qui arrive. Infirmiers, médecins ou aides-soignants du Sud du pays, tous volontaires, sont venus en renfort. Les arrivées de soignants et les évacuations de patients s'enchaînent. En 48 heures, 168 personnes ont été emmenées, notamment vers l'Ouest de l'Hexagone en train, par hélicoptère ou par avion depuis Orly, transformé en plateforme de transfert de malades, une première dans l'histoire de la médecine de notre pays.