Evacuations de Kaboul : le dernier avion pour Paris

Sur la base d'Abu-Dhabi, vendredi soir, ces passagers montent à bord du 16e et tout dernier vol affrété par l’armée française en direction de Paris. En moins de deux semaines, 2 834 personnes ont été évacuées. Désormais, plus aucun avion français ne décolle de Kaboul. Le pont aérien est suspendu, comme pour la plupart des pays occidentaux. Au grand désespoir de ceux qui attendaient leur tour. C’est le cas de Yasin, Afghan. Joint par téléphone, il lance un appel à l’aide, cloîtré chez lui, en danger, alors qu’il a été interprète pour l’armée française pendant cinq ans. Yasin avait pourtant obtenu une autorisation pour rejoindre la France. Cet avocat défend plusieurs dizaines de dossiers similaires. Tous les espoirs reposent désormais sur les négociations en cours depuis deux jours entre les talibans et les autorités françaises. Des négociations avec l’appui du Qatar pour procéder à de nouvelles évacuations via ses propres avions. Mais au-delà de cette volonté politique, se pose une question logistique. Quel avenir pour l’aéroport de Kaboul dans ce chaos afghan et bientôt sans protection américaine ? Autre option, envisagée par l’Organisation mondiale de la santé, établir un pont aérien via Mazar-i-Sharif, ville au nord du pays, plus sûre. Une urgence car l’ Afghanistan frôle la pénurie en termes de matériel médical.