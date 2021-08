Évacuations : le chaos à l'aéroport de Kaboul

Tous espèrent prendre un avion et échapper ainsi au régime des talibans. Mais le point d'accès à l'aéroport contrôlé par l'armée britannique devient en quelques instants une scène de chaos. Des femmes, des hommes et des enfants sont déshydratés, oppressés et terrifiés aussi. Sept personnes ont également trouvé la mort, selon les autorités britanniques. Une fillette de deux ans serait parmi les victimes. Des soldats tirent en l'air avec l'illusion de pouvoir ramener le calme, ou arrosent la foule d'un maigre filet d'eau, et permettent à certains de passer du bon côté. Des milliers d'Afghans ont passé les barrages des talibans, qui sont quelques centaines de mètres en amont. Tous les jours, depuis une semaine, ils arrivent au point d'accès, pesant peut-être avoir fait le plus difficile. Beaucoup d'entre eux n'ont pas les papiers nécessaires pour entrer sur l'aéroport. "Quand ils voient que les opérations avancent, ils se calment. Quand ils commencent à être déshydratés, les gens s'énervent. On essaie de trouver ceux qui mettent la pagaille parce qu'ils n'ont pas les bons papiers pour leur dire que leurs chances de passer sont assez minces" explique le sergent-major Daz McMahon. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.