Évacuations : retour dans un camping déserté

Un silence inhabituel en plein été. Cinq jours que les vacanciers ont déserté les allées. L'équipe du camping Les Flots Bleus au pied de la dune du Pilat ne s'est jamais arrêtée de travailler. Bungalow après bungalow, les employés récupèrent les affaires des campeurs partis à la hâte. Vingt mobiles homes sur soixante sont déjà vidés. Plus tard, ces affaires seront emballées dans des cartons puis renvoyés à leurs propriétaires. Et en quelques heures, la salle de jeux du camping s'est aussi transformée en lieu de stockage. Franck Couderc, directeur du camping, a personnellement escorté les deux derniers vacanciers jusqu'à leur caravane. Ils ont trente minutes pour tout ranger. Une autorisation spéciale a permis au couple de récupérer son véhicule. Pour les vacanciers des autres campings, tout se joue dans un hangar. Des équipes assurent la permanence et rappellent un à un les vacanciers. Des remboursements sont déjà prévus pour les campeurs repartis chez eux plus tôt que prévu. TF1 | Reportage M. Debut, G. Aguerre