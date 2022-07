Évacués de Cazaux : un retour souvent difficile

Encore des fumées sur la route de Cazaux (Gironde) ce samedi matin. Après neuf jours loin de chez soi, l’appréhension de retrouver sa maison. Alors qu’il arrive chez lui, Jean-Pierre a un mauvais pressentiment, à raison. De sa maison de famille, il ne reste plus rien. "On avait une grande salle avec la cheminée. On se réunissait avec des amis. C’était un lieu convivial, quoi ! Mais c’est fini", confie-t-il. Ses voisins, eux, fouillent les décombres, encore hagards. "C’est toute une vie qui s’en va là. J’ai perdu mon mari il y a deux ans, alors vous voyez ce que ça peut faire", raconte une retraitée. D’autres ont eu plus de chance. L’incendie s’est arrêté à quelques mètres de la maison d’Éric. Ce matin, avec un tuyau d’arrosage, il tente d’éteindre les derniers fumerons. Maintenant, on va reconstruire, refaire, se serrer les coudes entre tous les voisins. Retrouver la vie d’avant, ça va prendre du temps, affirme-t-il. En attendant, encore un motif d’inquiétude : toujours pas de signe de ses deux chats. Dans l’air, toujours cette odeur âcre de brûlé. Il faudra du temps pour l’oublier. TF1 | Reportage B. Guenais, S. Iorgulescu, A. Mersi Bakchich