Évaluations scolaires : Jean-Michel Blanquer annonce un progrès du niveau des écoliers

Il y a deux mois, tous les élèves de CP et de CE1 étaient évalués sur leur maîtrise des fondamentaux : compter, écrire et lire. Des épreuves conçues avec l'aide du conseil scientifique de l'Éducation nationale et qui étaient déjà proposées dans les évaluations de 2018. Mais cette fois-ci, de bien meilleurs résultats ont été constatés.