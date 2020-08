Évasion : à la découverte du mini désert de Lompoul au Sénégal

Pour ceux dont l'envie d'évasion n'a pas été assouvie, cap sur l'Afrique pour la suite de notre périple dans les déserts les plus étonnants de la planète. Celui de Lompoul au Sénégal est assez unique. D'abord par sa taille, avec à peine 18 kilomètres carrés. Ensuite, parce qu'on y trouve de l'eau et des plantes. Nos reporters vous dévoilent le mystère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.