Évasion à l'hôpital de Pontoise : le fugitif arrêté en Allemagne

C'est la fin d'une cavale de cinq jours. Une fugue qui a démarré sur le parking de l'hôpital de Pontoise et qui s'achève par l'interpellation du détenu et de sa complice 750 km plus loin à Düsseldorf en Allemagne. Les policiers allemands les ont arrêtés grâce aux renseignements fournis par leurs homologues français, membres d'une brigade spécialisée. Le détenu nommé Louis F., 28 ans, est incarcéré pour le meurtre d'un proche commis il y a trois mois. Mardi dernier, escorté par deux surveillants, il est transféré à l'hôpital de Pontoise après avoir simulé une tentative de suicide. Sa campagne qui l'attendait sur place tire sur l'un des agents pénitentiaires et le blesse. Le couple prend la fuite. Une évasion éclair, spectaculaire qui avait duré moins de trois minutes. TF1 | Reportage A. Basar