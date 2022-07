Évasion : en tête-à-tête avec les bisons et les ours de Yellowstone

Dans le parc national de Yellowstone, les visiteurs sont rivés à leurs jumelles. À quelques mètres d’eux, seulement, se trouvent un ours noir et ses deux bébés, l’un aux couleurs cannelle, l’autre noir. Ils sont probablement issus de deux pères différents. Ils ont trois mois et sont sortis de leur tanière pour la première fois il y a quelques semaines. Ils n’ont pas du tout l’air impressionnés par les hordes de touristes qui les épient. Quelques kilomètres plus loin, nous croisons un autre ours aux couleurs cannelle et son ourson d’un an et demi. Yellowstone fête ses 150 ans cette année. En 1872, il fut le premier parc national au monde. Un endroit où la nature devient un sanctuaire, et où les animaux sont chez eux. Dans ce parc, il n’y a pas de barrière, mais seulement des panneaux qui rappellent aux visiteurs de prendre leurs précautions avec les animaux sauvages. Au total, 300 espèces d’oiseaux, 67 types de mammifères vivent sur ce territoire grand comme la Corse. Et vous y trouverez des agents de circulation comme vous n’en verrez nulle part ailleurs. Les bisons ont la priorité et créent des embouteillages qui, pour une fois, ravissent les automobilistes. Plus de détails sur ce sanctuaire dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, M. Derrien.