Évasion : la Camargue côté mer entre Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi

Cet été, en raison de l'épidémie de coronavirus, vous êtes nombreux à passer vos vacances dans l'Hexagone. Nous vous proposons donc tous les week-ends de sillonner notre beau pays à bord d'une machine à remonter le temps, un célèbre minibus qui sent bon les années 60. Découvrez dans la vidéo en tête de cet article la quatrième étape en Camargue, entre Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.