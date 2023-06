Evgueni Prigojine : la créature de Vladimir Poutine

Evgueni Prigojine est le visage de l'offensive russe en Ukraine. En treillis chef de guerre, au plus près des combats, professionnel de la communication dans un char, dans les camps d'entraînement, et même au côté des blessés. Il n'hésite pas à se mettre en scène, parfois dans les décors macabres. Il a maintenant des prises de position radicales contre le pouvoir et notamment le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Pourtant, il doit tout à Vladimir Poutine. À 62 ans, l'homme a fait douze ans de prison. Condamné pour vol, escroquerie ou proxénétisme. Il sort des geôles en 90. Il investit rapidement le monde des affaires. Il touche à l'immobilier. Il ouvre aussi un restaurant de luxe. La photo, à l'image, lui vaut le surnom de "cuisinier de Poutine". Il est également à la tête d'une entreprise de restauration, à la clé de juteux contrats publics avec l'armée russe. Richissime, il se diversifie et crée, en 2013, une immense usine à désinformation. À l'origine des ingérences russes dans l'élection américaine de 2016, sa fortune personnelle est immense. C'est avec elle qu'il fonde, en 2014, Wagner, sa milice privée. Puissant et influent, Prigojine l'ami proche, devenu l'ennemi de Poutine ou quand la créature échappe à son créateur. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman, C. Chapel