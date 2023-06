Rébellion de Wagner en Russie : Evgueni Prigojine, l'homme qui défie Moscou

Dans ce passage filmé le 5 mai, Evgueni Prigojine montre des dizaines de cadavres de ses mercenaires. Il accuse le ministre de la Défense russe de ne pas fournir assez d'armes. Le monde a réellement découvert son visage en 2022. Quant avec sa puissante milice privée Wagner, il éclipse l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine avec ses 25 000 hommes. Âgé de 62 ans, Prigojine est emprisonné à l'époque soviétique. A sa sortie, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et il se rapproche du pouvoir. Dans les années 2000, l'homme monte aussi une entreprise qui fournit les rations de l'armée russe et du Kremlin. Ce qui lui vaut ce surnom, "le cuisinier de Poutine". Sa fortune personnelle est alors immense et c'est avec cet argent qu'il fonde en 2014 Wagner, une armée privée composée de vétérans de l'armée, mais aussi des services spéciaux et d'anciens détenus, dont certains se revendiquent ouvertement néo-nazis. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman