Éviter le reconfinement à tout prix : la stratégie périlleuse du gouvernement

Pour lutter contre le virus, le gouvernement joue plusieurs cartes en même temps. Depuis janvier, au fil des livraisons, il vaccine. Cela prend du temps, alors en attendant, il met en place des couvre-feux, des confinements locaux. Il refuse pour l'instant la fermeture des écoles. Pourra-t-il éviter un nouveau confinement ? Voilà où nous en sommes. Les très anciens sont vaccinés. Le nombre de morts baisse, mais les réanimations saturent, car les plus de 60 ans attendent leurs doses. "Au bout d'un moment, on espère entre mars et avril avoir un impact suffisant avec la vaccination pour que ça commence vraiment à diminuer l'entrée en réanimation", explique le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste et président de la société de conseil “Public Health Expertise”. C'est le fameux retour à une vie presque normale.Initialement promis d'ici quatre à six semaines. Les vaccins sont la pierre angulaire de tous les plans d'action. Mais les promesses de livraisons sont souvent revues à la baisse. Pour piquer plus, 100 doses supplémentaires, il est possible grâce à une seringue spécifique d'obtenir sept vaccins Pfizer à partir d'un seul flacon. C'est deux de plus de ce qui était prévu. Voilà une nouvelle arme dans le combat contre le covid. Maintenant, il faut gagner du temps. Maitriser le virus pendant que la vaccination se déploie. C'est le but notamment des transferts de patients. À l'ouest, les lignes ne sont pas extensibles. Ces transferts ne fonctionneront qu'un temps, comme les confinements locaux et le couvre-feu. Bientôt, seule la vaccination permettra d'éviter un troisième confinement national.