Évreux, la ville aux trois Bleus !

Trois joueurs, un quartier : celui de la Madeleine, à Évreux. C’est ici qu’ont grandi Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano et Steve Mandanda. Depuis la Normandie, le soutien est là : "des joueurs de foot qui jouent dans l’Équipe de France, qui viennent de chez nous, ça fait plaisir. Un grand merci de représenter notre petite ville". Eder est un ami d’enfance de Dayot Upamecano. Déjà petits, le football, c’était toute leur vie. "À l’époque, on n’avait rien d’autre à part jouer au foot", confie-t-il. Philippe Leclerc, lui, a entraîné Steve Mandanda et conserve une relation privilégiée avec le gardien de but. Il nous montre le maillot du sportif, quand celui-ci avait joué contre la Finlande, le 11 novembre 2020. Mais au départ, il avait choisi la boxe. Philippe nous raconte alors comment il lui est venue l’idée de faire gardien de but. Romaric Bultel, de son côté, a entraîné Upamecano et Dembélé, deux joueurs exemplaires qui sortaient du lot. Depuis toutes ces années, la fierté pour ces joueurs de l’Équipe de France reste la même. Et à Évreux, on continue de les soutenir. TF1 | Reportage J. Duoung, A. Lebranchu, X. Thoby