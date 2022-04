Exactions en Ukraine : un Français témoigne

Ils se considèrent comme miraculés. Le 24 février dernier, Aurélien et sa femme Irina sont à Gostomel, dans la banlieue de Kiev, quand la guerre éclate. Ils perdent leur maison. "C'est arrivé comme ça à 4h30 du matin, et puis, ça n'a jamais cessé pendant trois semaines, à subir des tirs et des bombardements sans cesse", témoigne-t-il Ils se réfugient dans un bunker avec une vingtaine d'habitants. Mais en pleine nuit, des soldats russes les trouvent. "On se dit que la vie, c'est fini. On pense que c'est notre dernière seconde, c'est difficile à exprimer la peur de mourir", explique Aurélien. "On vous laisse la vie parce qu'on n'est pas là pour ça, mais par contre, faites très attention parce que tout le monde n'est pas pareil", rajoute-t-il. Ils le savent, la plupart de leurs voisins n'ont pas eu la même chance. Sa famille est restée en Ukraine. Pour se rendre utile, le couple a monté une association et aide désormais d'autres réfugiés dans l'Hexagone. Une manière, disent-ils, de continuer à se battre. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre