Exclusif : au cœur de l'EPR finlandais

Au fin fond de la forêt finlandaise, le dôme du premier EPR qui produit de l’électricité en Europe. 17 ans après le début des travaux quand il n’en a fallu que six pour en construire deux juste à côté, dans les années 80. Notre équipe a pu pénétrer dans la salle des machines. Une visite rare organisée pour rassurer. Après des années de retard, la vapeur issue du réacteur fait enfin tourner la plus puissante turbine d’Europe. Avec 12 ans de retard et un coût de 11 milliards d’euros au lieu de 3, la mise en service de ce réacteur tombe à pic pour éviter des black-outs aux Finlandais. Le démarrage de cet EPR peut-il réussir celui de Flamanville ? Selon le directeur du site : oui, car ce sont surtout des salariés du groupe EDF qui sont à la manœuvre en Finlande. TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Pierron