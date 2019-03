Exclusif : au cœur des négociations du Brexit avec Emmanuel Macron

"Tout est possible", voilà comment Donald Tusk, président du Conseil européen, a résumé les négociations sur le Brexit. Ce vendredi soir, personne n'est d'ailleurs capable de dire ce qui va se passer exactement. La seule certitude, Theresa May a réussi à obtenir un nouveau report au 22 mai 2019. Nous avons exceptionnellement suivi les tractations au côté d'Emmanuel Macron. Comment le président a-t-il géré les difficultés européennes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.