Exclusif : dans les décombres de l'usine Lubrizol de Rouen

Sur le site de l'usine Lubrizol de Rouen, une forte odeur de mélange de carburant et d'additif d'huile de moteur brûlé règne. Des substances qui se sont embrasé jeudi 26 septembre. Depuis ce vendredi matin, 120 pompiers se relayent et continuent d'arroser les débris calcinés. Le feu est éteint, mais il faut constamment refroidir le site, pour éviter tout risque de combustion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/19 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.