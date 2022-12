Exclusif : Emmanuel Macron répond à nos questions

Que pense Emmanuel Macron de sa visite aux États-Unis ? "Je pense que c’est une visite qui a répondu aux attentes qui étaient les nôtres. D’abord, c’est un honneur qui est fait à la France, puisque c’est la première visite d’État sous l’administration du président Joe Biden. La France avait déjà eu une visite d’État il y a cinq ans, sous l'administration de Donald Trump. Cela marque l’intérêt pour la France, mais aussi pour l’Europe", a-t-il répondu. "Je suis venu aux États-Unis en disant qu'on a beaucoup de choses stratégiques à voir ensemble. Mais de nouvelles règles qui ont été prises en particulier pour développer l’industrie verte sur le sol américain, et qui sont en train de faire beaucoup de mal aux entreprises européennes. En raison des décisions américaines, beaucoup de projets qu'on envisageait en Europe ne vont plus se faire", a-t-il également ajouté. "L'Europe a fait un plan de subvention aussi en sortie de Covid. Mais aujourd'hui, le niveau de subventions que les Américains ont décidé est tellement élevé, et ça crée une vraie différence", a expliqué le président Emmanuel Macron. M. CHANTRAIT