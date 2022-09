Exclusif, les premières images du prochain Astérix & Obélix

On les attendait depuis dix ans. Cette fois, les deux Gaulois vont s’aventurer jusqu’en Chine. On enregistre déjà les premières images d’un film très ambitieux, "Astérix & Obélix : L'Empire du Milieu". Guillaume Canet en est aux commandes. C’est un scénario original, jamais vu en BD. Les moyens sont hollywoodiens dont des costumes, des décors et des effets spéciaux. Avec un budget de 65 millions d’euros, le film se hisse dans les tops 10 des réalisations les plus chers du cinéma français. "Le cinéma doit devenir aujourd’hui une promesse de grand spectacle. Et donc, c’est ce que je m’efforce de faire avec ce film", dit Guillaume Canet, réalisateur et acteur. Le réalisateur aura seize mois de tournage, des centaines de figurants à diriger et un casting impressionnant à gérer. Vincent Cassel incarnera le rôle de César, Marion Cotillard, celui de Cléopâtre, Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront Astérix et Obélix. On y retrouve même un acteur débutant, le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Le film fera sa première sortie le 1er février de l’année prochaine. Tf1 | Reportage S. De Vaissière, M. Derre