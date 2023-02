Exclusif - "Pas une décision facile" : Wendie Renard s'explique après avoir claqué la porte des Bleues

Elle dit ne plus pouvoir "cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau". Après avoir annoncé son départ de l'équipe de France de football à cinq mois de la Coupe du monde 2023, indiquant vouloir "préserver (sa) santé mentale", Wendie Renard se confie en exclusivité ce dimanche 26 février dans le 20H de TF1. "Ça n'a pas été une décision facile, la plus importante et la plus dure de ma carrière" commence la capitaine tricolore de 32 ans, qui assure que cette décision est "purement sportive". "C'est compliqué de dire réellement les choses, car ce sont des choses de vestiaires, il faut plus d'exigence, le curseur doit monter, il faut plus de travail, c'est un staff, c'est un tout, forcément c'est la coach qui pilote, donc son nom va revenir, mais c'est un tout", explique-t-elle, sans jamais prononcer le nom de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'Équipe de France. "Ça fait des années qu'on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore, plus de moyens, quand tu vois d'autres pays passer devant toi, tu te dis qu'on a loupé quelque chose, ou qu'on est en train de dormir" estime-t-elle enfin. Deux autres joueuses de l'équipe de France ont soutenu la décision de Wendie Renard, en annonçant, elles aussi, leur retrait. Les dirigeants de la Fédération française de football ont annoncé dans un communiqué "avoir pris connaissance de leur décision" et que son comité exécutif "réuni le 28 février se saisira de la question à cette occasion". Reportage TF1 | Y. Hovine, C. Abel, F. Amzel