Exclusif : réparations au plus près du réacteur

Actuellement à Chinon (Indre-et-Loire), trois réacteurs sur quatre fonctionnent. Celui qui est arrêté depuis février est le numéro trois. Il doit redémarrer dans deux mois après une inspection complète pour une suspicion de corrosion. Exceptionnellement, EDF nous a fait pénétrer en zone dite nucléaire, là où travaillent les soudeurs. Dans l'Hexagone, quinze réacteurs sont arrêtés pour ce même problème de corrosion. Il y a un an, une nouvelle méthode d'analyse du métal a fait naître un doute. Il pourrait y avoir des micro-fissures, des petites entailles de l'ordre de millimètre. La sûreté nucléaire impose alors de découper ces tuyaux pour les analyser en laboratoire. Une micro-fissure d'un millimètre a été découverte sur l'un d'eux. Six soudeurs vont se relayer tous les jours pour remplacer l'ultime pièce afin de redémarrer le réacteur. Des soudeurs rares et qui, pour ce type d'opération, s'entraînent très longtemps à l'avance. Ce phénomène de corrosion touche plus les réacteurs récents que les anciens à cause d'une conception différente. EDF est en train de tous les contrôler et assure qu'aujourd'hui, tout cela va bien plus vite. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Lassalle