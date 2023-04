Exercice grandeur nature : les pompiers au secours des œuvres

Dix minutes à peine après l'alerte, des fourgons de pompiers convergent pour tenter de sauver, la deuxième plus grande collection d'œuvres d'art françaises. Rassurez-vous, aucun incendie n'est en cours au château de Chantilly. C'est juste un exercice grandeur nature. Aiguillés par le conservateur en chef, les pompiers tentent d'abord de s'orienter. Encore faut-il pouvoir identifier les œuvres menacées. Mais avant de décrocher les tableaux de maîtres, ces pompiers vont quelque peu tâtonner. Le jeu de piste n'a rien d'évident. Alors, imaginez dans une galerie en proie aux flammes et à la fumée. Mais comment le conservateur choisit les œuvres à sauver en priorité ? "Un critère historique, un critère d'histoire de l'art, un critère de valeur d'assurance, car les œuvres les plus précieuses sont souvent les plus coûteuses", explique Mathieu Deldicque. A Chantilly, ce sont des tableaux de Raphaël, d'Ingres ou de Poussin, mais aussi des manuscrits du Moyen Âge. Autant de pièces uniques qu'il faut manipuler avec la plus grande précaution. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Blanquart