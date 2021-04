Exil, grands-parents… Les stratégies des familles face au confinement

À la sortie des écoles, c'est toujours la même question : que faire des enfants ? Un casse-tête pour des millions de parents. Alors, depuis mercredi, chacun s'organise comme il peut. Responsable d'une agence de communication, Alexandra a de la chance. Ses parents sont vaccinés et disponibles pour accueillir Hugo 8 ans et Thomas 11 ans dans leur maison du Var. Une décision prise mercredi en quelques minutes. Mais pour les garçons, ces trois semaines s'annoncent studieuses. À la gare de Trouville-Deauville, cet après-midi, le train de Paris est complet. Les passagers profitent de ces trois jours où les déplacements sont autorisés pour s'offrir un week-end. D'autres rejoignent leur résidence secondaire. En 48 heures, la SNCF a vendu 300 000 billets pour ses TGV. Sur les routes aussi, ça circule. Une famille du nord par exemple a décidé de prendre le large pour se rendre à Collioure. Les journées de demain et de lundi sont classées orange sur les routes. Mardi, ce sera vert, car les déplacements de plus de 10 Km seront à nouveau interdits.