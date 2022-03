Expatriés : le dernier convoi français

D'ici quelques heures, ils se considéreront comme définitivement sauvés. Qu'ils soient Français ou Ukrainiens, tous arborent un visage éprouvé. Tout près de la frontière russe, cette femme raconte l'enfer des bombardements : "c'était très violent, c'est dur, ils détruisent vraiment tous les pavillons et toutes les maisons et il y a des familles entières qui sont mortes". "Je suis sur le point de craquer", rajoute-t-elle. Comme elle, beaucoup ont connu les pires difficultés pour fuir des villes pilonnées. Le déchirement, tous le ressentent. Cette dame enseignait le français ici. Elle laisse derrière elle un père et une sœur. "Je vais en Pologne, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite dans ma vie", confie-t-elle. Depuis le 17 février, l'Hexagone recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine. Près de 300 d'entre eux ont déjà été évacués, 200 autres ont décidé de rester ou n'ont pu être joint par l'ambassade. L'ambassadeur met en garde : il est infiniment plus compliqué de fuir une ville lorsque les frappes aériennes ont débuté. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Roland