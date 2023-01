Expédition dans les Andes : les soldats de l'extrême

Évoluer dans des milieux hostiles, tester des équipements qui serviront ensuite pour l’armée de terre, c’est le rôle du groupe militaire de haute montagne. Déployés ce samedi à 12 000 kilomètres de la France, en Patagonie, ces hommes vont devoir parcourir 600 kilomètres par eux-mêmes. À plus de 2 000 mètres d’altitude, chaque militaire porte plusieurs sacs de 30 kilos, nourriture, tentes, matériels. Il faut tenir 50 jours en autonomie totale. Plus tard, ces méthodes de survie seront enseignées à d’autres militaires. Ils font face à une première tempête, jusqu’à -30 degrés ressentis. Les secours sont à quatre heures d’hélicoptère. Il est impossible d’avancer pour le moment. Une visibilité médiocre, des crevasses à éviter et des pointes à 120 kilomètres heure. Quand les conditions le permettent, ils se déplacent en kitesurf, version neige. Après la neige, ils affrontent le débit impressionnant d’un fleuve indomptable. Les soldats utilisent des kayaks qu’ils ont eux même transportés jusque-là. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta