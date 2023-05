Expérience scientifique : ils sont payés pour rester au lit pendant deux mois

Près de deux mois sans quitter son lit et sans se mettre debout, ni toucher le sol. Au Centre national d'études spatiales à Toulouse, les corps de ces volontaires vont faire l'objet d'une surveillance médicale constante, et dans un but bien précis. Les pieds légèrement surélevés par rapport à la tête, les douze cobayes doivent rester allongés en permanence, quoi qu'ils fassent. Ce n'est pas toujours simple, mais ces jeunes gens, choisis parmi 12 000 candidats, semblent bien vivre l'expérience. Être couché ne signifie pas forcément ne rien faire. Comme les astronautes, les volontaires ont plusieurs séances de sport par jour ainsi que des expériences diverses. Retour vers la Lune, exploration martienne, des missions longues durées s'annoncent pour les prochains astronautes. Et l'on sait que l'apesanteur a des effets importants sur le fonctionnement du corps humain. On estime que six mois dans l'espace font vieillir de dix ans le corps des astronautes. Ces expériences auront aussi une utilité pour les Terriens. TF1 | Reportage C. Chapel