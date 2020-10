Exploitation du gaz de schiste aux États-Unis : du rêve au cauchemar

Le pétrole et les États-Unis, c'est une grande histoire. Donald Trump a mis en place une politique de croissance des énergies fossiles. Ces dernières années, le pays avait tout misé sur le pétrole et le gaz de schiste, avec la technique de fracturation hydraulique. La Pennsylvanie a inondé le marché des gaz. Avec frénésie, 12 000 puits ont été construits. Ce qui a été beaucoup trop par rapport à la demande. Des centaines sont actuellement à l'abandon. Plus de 500 000 emplois sont liés à l'industrie du schiste dans cet Etat clé pour la présidentielle. Les conséquences environnementales sont terribles et les accidents sont nombreux. Ceux vivants à proximité d'un gazoduc vivent dans l'inquiétude au quotidien. Pourtant, de nouveaux tuyaux de gaz sont en train d'être installés. Un industriel vient de trouver une solution pour utiliser tout ce gaz que les entreprises n'arrivent plus à vendre pour produire du plastique. Et beaucoup d'électeurs démocrates applaudissent. Quand une bonne partie du monde se détourne du plastique, la Pennsylvanie, elle décide que c'est son avenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.