Explosion à Lyon : les habitants encore sous le choc

Le colis piégé à Lyon le 24 mai 2019 n'a engendré aucune perte grave. Les victimes de l'explosion n'ont eu que quelques blessures dont certaines doivent se faire opérer à cause des éclats. C'est du côté des habitants du centre-ville que le traumatisme persiste. Les riverains sont encore choqués et auraient souhaité ne pas vivre cet événement. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour les premiers témoins.