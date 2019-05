Explosion à Lyon : un suspect intrigant

Deux jours après l'explosion du 24 mai 2019 à Lyon, les enquêtes se poursuivent. A ce jour, le principal suspect n'a pas encore été identifié et son profil semble intriguer la police. De nombreuses questions se posent, notamment sur sa direction de fuite et sur la participation d'éventuels complices. Les enquêteurs comptent sur les témoignages et ont diffusé à cet effet de nouvelles photos de l'individu à vélo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.