Explosion à Nashville : que s'est-il passé ?

Vendredi matin, une énorme explosion a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde à Nashville. "Cela a duré quatre secondes, très courte mais très très forte." témoigne une riveraine. C'était un camping-car piégé qui a explosé dans une avenue commerçante. La détonation a fait trois blessés et des dégâts impressionnants. Tous les bâtiments voisins ont été soufflés et endommagés. Tout a commencé par un appel à la police pour des tirs. Mais quand cette dernière est arrivée sur place, un camping-car diffuse un curieux message. Débute alors un compte à rebours. Les riverains ont été évacués très vite avant l'explosion, mais il reste des interrogations. Y avait-il quelqu'un dans ce véhicule ? Les enquêteurs ont trouvé des possibles restes humains à proximité. Pourquoi avoir explosé ce camping-car devant le plus imposant gratte-ciel de Nashville ? Les investigations continuent pour retrouver l'auteur. La police a aussi lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Le FBI a pris les règnes de l'enquête et le quartier restera bouclé jusqu'à dimanche.