Explosion de Marseille : quelles pistes ?

Comment cet immeuble de trois étages, en bon état, a-t-il pu se transformer en un tas de gravats aussi rapidement ? Une puissante déflagration, qui pourrait avoir eu lieu au rez-de-chaussée, provoquant l'effondrement de l'immeuble. Avant l'explosion, plusieurs riverains avaient senti une forte odeur de gaz. Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille, a confirmé cette piste lors d'une conférence de presse. Récemment, aucuns travaux sur les installations de gaz n'avaient eu lieu dans cette rue. L'immeuble n'était pas insalubre non plus. Les enquêteurs vont forcément étudier de très près l'hypothèse d'un manque de vigilance d'un habitant. En tout cas, ce drame en rappelle d'autres, comme l'explosion dans un immeuble rue de Trévise à Paris qui a fait quatre morts. Autre explosion à Bordeaux, il y a deux ans, qui avait fait un mort ; ou encore cet immeuble effondré à Sanary-sur-Mer où trois personnes avaient perdu la vie. À chaque fois, la même cause : une fuite de gaz. Quand il est mélangé avec de l'oxygène dans un milieu clos, le gaz naturel atteint très rapidement ce qu'on appelle le seuil d'explosivité. Allumer une cigarette ou activer un interrupteur, la moindre étincelle peut provoquer une explosion. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.