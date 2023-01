Explosion d'un camion-citerne : des dégâts à 1 km à la ronde

C’est un élève de quatorze ans qui filme ces images depuis son bus scolaire. Les enfants prennent conscience du danger. Le chauffeur du car appelle les pompiers. On peut voir sur les images ce qui reste du camion de huit tonnes une heure plus tard. La citerne a explosé, des débris sont projetés sur un kilomètre. Ce matin à 7 heures 20, le conducteur traverse le village et s'aperçoit que son camion prend feu. Il y a dans sa citerne, du propane. Conscient du risque, il s’arrête près de la forêt. Quand le camion explose, il est blessé. Un riverain est intoxiqué. C’est un débris qui touche une troisième personne. Leurs jours ne sont pas en danger. Un homme était par chance loin de sa fenêtre, car celle-ci s'est désintégrée comme si une bombe avait explosé dans sa maison. Juste en face, Martine est encore choquée. En tout, une quinzaine de maisons sont touchées. Les dégâts ont été plus importants dans une maison, heureusement que les propriétaires n’étaient pas chez eux. TF1 | Reportage F. de Juvigny, Y. Matisse, F. Marchand