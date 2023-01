Explosion d'un camion-citerne : on a évité le pire

Ils ont échappé à la catastrophe. Dans les commerces, ce samedi matin, tout le monde parle de ce camion-citerne transportant du gaz qui a explosé ce vendredi comme une bombe. Sur les lieux de l'accident, la circulation a repris ce samedi matin. Deux blessés sont toujours à l'hôpital, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Dans ce quartier, une quinzaine d'habitations ont été endommagées par l'explosion. Nicolas a dû passer la nuit à l'hôtel avec sa femme et ses enfants, sa maison est inhabitable. Selon le maire, c'est bien le sang-froid du chauffeur et l'intervention rapide des pompiers qui ont permis d'éviter le pire. "Le chauffeur a roulé pour éviter d'être trop au milieu des habitations. Il s'est arrêté à un endroit où il a estimé qu'il y en avait moins", explique Bruno Forel, maire de Fillinges (Haute-Savoie). Le camion de huit tonnes était-il bien entretenu ? Disposait-il des équipements obligatoires comme des extincteurs ? L'enquête le dira, elle a été confiée à la gendarmerie. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys