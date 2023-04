Explosion d'un immeuble à Marseille : combien de victimes sous les décombres ?

C'est l'une des premières vidéos tournées. On y voit des habitants désignés aux pompiers la rue où un immeuble s'est effondré. A 0h40, en plein cœur de Marseille, dans le cinquième arrondissement, l'immeuble du 17 rue de Tivoli s'écroule emportant dans sa chute une partie des deux bâtiments adjacents, le 15 et le 19. Le 19, au rez-de-chaussée, c'est là qu'habitait ce couple, encore désemparé au moment où nous les interviewons : "On n'a plus rien là. On a dû sortir en pyjama. On était dans le salon. On a couru dehors. On est un peu choqués". Les habitants sont évacués. Certains sont relogés dans une école. Pendant ce temps, les pompiers mènent un double combat. Un feu s'est déclaré sous les décombres, rendant leurs tâches plus ardues encore. A 7h32, un autre bruit se fait entendre. Un deuxième immeuble vient de s'écrouler. Il s'agit du 15 rue de Tivoli, au trois-quarts effondré. La chaleur qui se dégage de tous ces gravas empêche d'envoyer les équipes cynophiles. Arrivé sur place en fin de matinée, le ministre de l'Intérieur délivre des informations peu rassurantes. Entre quatre et dix personnes se trouveraient sous les décombres. Ce dimanche matin, des équipes de GRDF cherchaient d'éventuelles fuites de gaz dans le quartier de manière à prévenir d'autres effondrements. TF1 | Reportage F. Agnès, N. Gandillot, L. Huré