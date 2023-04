Explosion d'un immeuble à Marseille : entre quatre et dix personnes disparues

Sur place, les recherches se poursuivent dans des conditions particulièrement difficiles. En ce moment même, une centaine de marins-pompiers de Marseille sont déployés et luttent toujours contre un incendie qui s'est déclaré ce dimanche matin dans les décombres. La priorité cet après-midi sera donc d'éteindre ce feu pour poursuivre les recherches, et ainsi pour pouvoir faire travailler enfin les chiens renifleurs. Pour l'instant, la chaleur est si intense que ces chiens ne peuvent pas s'approcher des ruines. Les recherches sont rendues encore plus difficiles par le risque d'effondrement des immeubles voisins, qui ont été fragilisés. De ce fait, les pompiers déblayent petit à petit, pierre par pierre. Les équipes se relèvent. On ne sait toujours pas comment cet immeuble s'est effondré. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une explosion. Il est possible que cette dernière provienne d'une fuite de gaz. En effet, des habitants et des témoins disent avoir senti une odeur de gaz pendant la nuit. Une enquête est ouverte depuis ce matin par le parquet de Marseille pour déterminer les causes de cet accident. TF1 | Duplex J. GARRO