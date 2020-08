Explosions à Beyrouth : des secouristes français à la recherche de survivants

L'explosion survenue mardi 4 août au port de Beyrouth a fait au moins 158 morts et plus de 6 000 blessés. Elle a été violente qu'elle a formé un cratère de 43 mètres de profondeur. Conduite par les pompiers de l'Urgence internationale, l'une de nos équipes a pu se rendre au plus près de l'épicentre de l'explosion. C'est là que trouvait l'entrepôt contenant le nitrate d'ammonium, juste à côté des silos de maïs. Des centaines de bénévoles et les équipes de secours internationales s'activent jour et nuit pour retrouver d'éventuels survivants au milieu des centaines de tonnes de gravats et de maïs. Le terrain est difficile et encore très instable. Certaines structures menacent de s'effondrer à tout moment et compliquent les recherches. Mais depuis ce dimanche matin, les secours savent qu'ils ne sont plus très loin des neuf pompiers encore portés disparus. Les recherches se concentrent aussi dans l'eau. Et pour cause, toutes les personnes qui travaillaient dans le port ou encore les pompiers qui sont intervenus sur le premier incendie ont pu être projetés. En plus des secours, des chiens spécialisés dans ce type de recherche sont également mobilisés. Le bilan de l'explosion dévastatrice pourrait donc encore s'alourdir dans les prochaines heures. Plus de 60 personnes sont encore portées disparues.