Explosions accidentelles à Béthune : 650 élèves évacués

La panique s'est emparée du collège George-Sand ce vendredi matin à Béthune quand les élèves et les professeurs ont entendu plusieurs explosions. Ils ont été évacués, alors que des flammes et de la fumée se sont déjà propagées à certaines classes. Il n'y a pas eu de victimes, mais cet accident de chantier a provoqué de vives émotions.