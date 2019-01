Expo à succès : ouvert même la nuit

La fréquentation des musées et des monuments historiques affiche une santé rayonnante. En 2018, le Louvre a dépassé la barre symbolique des dix millions de visiteurs. La tendance est générale pour de nombreux sites grâce à la mise en place de nocturne. Une façon d'augmenter la fréquentation d'un site en attirant un nouveau public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.