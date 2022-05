Expo événement au Louvre : sur les traces des pharaons noirs

Avec l'ouverture des caisses dans la pénombre du Louvre, nous allons être saisis par l'apparition de tout nouveau visage. Nous avons affaire à des pharaons noirs, comme l'explique Vincent Rondot, commissaire de l'exposition "Pharaon des deux terres - L'épopée africaine des rois de Napata" au musée du Louvre. Les noms de ces rois figurent à peine en annexe des livres sur l'Égypte ancienne. On les appelle les "pharaons noirs" pour avoir conquis l'Égypte en venant du Soudan. Un voyage s'impose au fil du Nil. Nous sommes 2 500 ans avant notre ère, et après avoir passé la frontière égyptienne, nous entrons au Soudan pour découvrir, loin de la vallée des Rois, dresser dans le désert des pyramides. La plus grande concentration au monde avec 220 monuments. Leurs chambres funéraires restent souvent intactes. C'est un royaume oublié et sur lequel seule une poignée d'archéologues s'échine. Comme le suisse Charles Bonnet qui y a passé l'ensemble de sa carrière. Il faut attendre le 11 janvier 2003 pour que l'on découvre de curieux fragments : un pagne puis une tête et jusqu'à 50 éclats de statues. La mission suisse a alors mis au jour la 25e dynastie égyptienne dans le désert soudanais. Elle a donné un visage à ses rois africains qui vont en 747 avant notre ère profiter d'un moment de faiblesse de l'empire voisin et s'emparer de toute l'Égypte pendant un siècle pour devenir pharaons. La France fait-elle s'enticher, elle aussi, de leur histoire ? Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roiné, J.F. Drouillet