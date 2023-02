Expo événement : le mystère Vermeer

À peine auriez-vous posé pieds à Delft que Vermeer viendra à vous ? Les personnages de ses tableaux en mouvement, la servante et la maîtresse de sa lettre d'amour ou la célèbre Jeune Fille à la perle, sont les meilleurs atouts touristiques de la petite cité hollandaise. C'est donc presque intact que vous allez découvrir la vue de Delft, baptisée par Marcel Proust, plus beau tableau du monde. Delft, toile de fond d'une œuvre, qui reflète aussi la vie d'un port ouvert sur le monde. Alors, autorisons-nous un voyage dans le temps. On se retrouve dans un de ses tableaux, en dialogue direct avec un officier. Son chapeau est très spécial, parce qu'il est en poil de castor importé à l'époque du Canada. Un chapeau du Canada, et ailleurs, un tapis importé de Turquie posé comme une nappe, ou encore, sous ces fruits, une coupelle de porcelaine venue de Chine, dont les couleurs et les formes vont bientôt inspirer à Delft ses fameuses faïences. Car c'est dans chaque détail qu'il faut plonger pour appréhender Vermeer. Souvent autour de tout petit format, 40 cm sur 41 par exemple pour La Laitière qui a pourtant révolutionné la peinture du XVIIe siècle. Ce sont des scènes de genre, une spécialité hollandaise, dont le maître absolu s'appelle donc Johannes Vermeer. On ne lui prête que 37 tableaux. Mais Amsterdam a réussi l'exploit de rassembler 28, venus de Tokyo, Washington, New-York, Francfort, Paris. Il est célébré dans le monde entier sans avoir jamais dit grand-chose de lui. Pas une lettre, pas une esquisse. Un mystère que les spécialistes s'échinent à dissiper. Rayons X, infrarouge, les nouvelles technologies sont venues depuis quelque temps épaulé les savants et faire parler les tableaux en étant capable d'isoler chaque pigment, mais aussi en allant sonder les profondeurs. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet, C. Aragona