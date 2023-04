Expo Harry Potter : leur sorcier bien-aimé

Des décors envoûtants, d'étranges incantations... La plus grande exposition Harry Potter a ouvert ses portes vendredi à Paris. Les fans du sorcier, toutes générations confondues, ont fait le déplacement pour être là dès l'ouverture. "Ça fait des mois qu'on a réservé. On a caché les déguisements dans les valises" , "on est de grandes fans toutes les deux. On s'est dit, il faut y aller dès le premier jour et profitez des vacances", racontent deux mères de famille au micro de TF1. Environ 200 000 billets ont été déjà vendus. Les places partent vite. "On est complet pour les premiers jours. On a rajouté quelques billets supplémentaires pour ce week-end. Les prochains mois s'annoncent très chargés", indique Tom Zaller, président-directeur général de "Imagine exhibitions". Compter 19 à 35 euros l'entrée pour découvrir les décors des films, les costumes et les accessoires des acteurs. L'exposition promet surtout une expérience interactive. Les apprentis sorciers s'essaient à la fabrication de potion. Il existe des animations, des petits jeux, surtout pour les enfants. Les parents sont plus attendus à la fin du parcours. Il est impossible d'éviter la boutique souvenir, démesurée. La licence a trouvé la formule magique pour tirer profit de son succès. TF1 | Reportage L . Kebdani, V. Abellaneda