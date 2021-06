Expo Uderzo : Astérix s'invite au musée Maillol à Paris

Il y a des noms comme ça et des dessins qui provoquent des bouffées de nostalgie. Arpenter l'exposition Uderzo, c'est partir sur les traces du père génial d'Astérix, et découvrir, au détour d'un couloir, les débuts. Voici Alberto, 10 ans, fils d'immigré italien, raconté par sa fille Sylvie. On y trouve notamment ses cahiers d'écolier, de science et de poésie. Tout n'est pas rose pourtant. Il naît avec douze doigts et doit être opéré. Il est doué, mais ne reconnaît pas les couleurs. Erreur réparée depuis. Il veut alors devenir le nouveau Disney et décroche à 18 ans avec Clopinard un premier contrat. Mais pour vivre de ses crayons, il faut s'accrocher. Alors, il accepte toutes les commandes, s'adapte à tous les styles. 1951, René Goscinny entre dans sa vie. De cette alliance naît Astérix. Nous sommes en 1959. En quelques mois seulement, les deux amis créent pour le magazine Pilote une première planche : Astérix le Gaulois. Succès immédiat. Avec le temps, les traits s'arrondissent. Le héros gagne en humour et en vitesse. Résultat : 380 millions d'albums ont été écoulés aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, Albert Uderzo rentre dans un musée. Dernière espièglerie d'un créateur de génie qui aimait les histoires qui se terminent bien.