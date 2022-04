Exposition à Drancy: la mémoire de la Shoah à travers les lettres de déportés

Replonger dans les souvenirs en feuilletant un album de famille. C'est un luxe que Daniel Baron ne peut pas s'offrir. En 1941, le petit Daniel a un an, et sa vie bascule. Son père Abraham, vendeur de chaussettes sur les marchés, mobilisé pour la France, mais déjà revenu de la guerre, était arrêté après un contrôle d'identité. Déporté à Auschwitz comme des millions de Juifs, il ne revient pas. Daniel grandit avec cette blessure. Et il lui est impossible pendant 50 ans d'ouvrir un carton. Celui où sont rassemblées 40 lettres, toutes les correspondances entres ses parents pendant les huit mois d'internement à Drancy. Mais pour la première fois, il accepte de lire une lettre à haute voix. La preuve d'une existence. Elle se déploie sur ce mur couvert de lettres, exposées au Mémorial de Drancy en Seine-Saint-Denis. Elles témoignent de la vie des internés dans les camps français. Et ce grâce à des mots griffonnés à la hâte sur un papier pelure, parfois décorées aussi de marguerite pour envoyer à une amoureuse. Avec une écriture où l'on distingue encore les rondeurs de l'enfance et des textes résolument tournés vers la vie. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Poupon, S. Deperrois