Exposition à Paris : Ramsès II en tournée mondiale

Que retenir de 3000 ans d'histoire et de la succession de plus de 300 pharaons ? Ramsès II, voilà le nom sur lequel tout le monde s'accorde et sur lequel, on continue donc aujourd'hui de miser pour cette tournée mondiale de masques, d'objets, de bijoux et autres trésors de l'Égypte antique. Le gigantisme en plus, capable de faire creuser vers 1260 avant Jésus-Christ, le plus grand temple du pays avec quatre colosses de 20 mètres à son effigie pour se mesurer aux dieux et qu'il défiait sur tous les terrains. Celui de la guerre, en faisant graver et peindre ses exploits militaires, ou celui de l'amour. On lui prête une centaine de concubines et une dizaine d'épouses, avec à leur tête, Néfertari, grande favorite du roi. Tout ce qui touche de près ou de loin Ramsès II a de grande chance de capter l'attention. Ce matin, sous la Grande Halle de la Villette, le silence s'est donc naturellement installé à l'arrivée du masque en or. Il ne s'agit pas de Ramsès II, mais d'un pharaon qui, 200 ans après lui, fera tout pour lui ressembler. À cette exposition, tout est donc conçu comme un spectacle. Éclairage cinéma et vidéo au-dessus de chaque objet, sans compter l’expérience de réalité virtuelle pour vous conduire jusqu'à Ramsès II en personne. Mais ce qui fait toute la particularité de l'exposition parisienne repose sur une exclusivité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Ponsar